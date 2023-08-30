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Türk Milleti'nin 30 Ağustos'ta emsali görülmemiş bir zafer elde ettiğini belirten Ahlatcı, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazandığı bu zafer ile bağımsızlık uğruna neler yapabileceğini düşmanlarına ve dostlarına bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatanı ve milletiyle sonsuza kadar hür ve bağımsız kalacağının bu zaferle tescillendiğini kaydeden Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"30 Ağustos Zaferi; asil milletimizin asla esir edilemeyeceğini, özgürlüğümüzü simgeleyen ay yıldızlı bayrağı­mızın göklerden asla indirilemeyeceğini ve asırlardır gök kubbemizde yankılanan ezan seslerinin asla susturulamayacağını bütün cihana ilan eden yeniden diriliş fermanıdır.

30 Ağustos, kahramanlığıyla destanlaşan Türk ordusu, yüreğindeki vatan sevgisinden aldığı güçle başlattığı vatan savunmasını düşmanı yurdumuzdan temizleyene dek sürdürmüştür. Bu destansı mücadelenin isimsiz kahramanları, hikâyeleriyle yurdun dört bir yanını sararak vatanımıza umut ışığı olmuştur.

30 Ağustos Zaferi’nin 101. yılını büyük bir onur ve gururla kutlamamızı sağlayan, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Vatanı ve bayrağı yaşatmak uğruna şehit düşen aziz şühedamızı ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Yüce Allah, birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın. Bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etsin”