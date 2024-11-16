Afyon, son dönemde yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamasında, Konya’da iki hafta önce görülen kuş gribinin, yumurta üretiminde herhangi bir aksama yaratmadığını ve piyasaya sevkiyatın kesintiye uğramadığını ifade etti.



Afyon, kuş gribi sebebiyle bazı tüccarların yeni tedarikçiler aramaya başladığını ancak bunun sadece Konya’daki alıcılara yönelik bir durum olduğunu vurguladı. "Bu durum bazı fırsatçılar tarafından yayılmaya çalışıldı. Yumurtanın bulunamadığına dair algı yaratılmaya çalışıldı. Ancak şu an itibariyle herhangi bir arz sıkıntısı yok ve bütün taleplere yanıt verebiliyoruz," dedi.

Fiyat artışlarının üreticilerden kaynaklanmadığını yineleyen Afyon, fiyatlardaki artışın tüccarların piyasada yarattığı algıdan ve marketlerdeki fiyat makaslarının genişlemesinden kaynaklandığını belirtti. "Yumurta üretiminde herhangi bir düşüş yok. Ancak marketlerde fiyat makasları açıldı. Bu da piyasada yanlış bir algı yaratılmasına sebep oldu. Şu an, özel üretim olmayan yumurtaların fiyatı ocak ayı seviyeleriyle aynı düzeyde." açıklamasını yaptı.

Afyon, bir koli yumurtanın şu anda yaklaşık 140 lira olduğunu belirtirken, bazı ulusal marketlerde ise yumurta fiyatlarının 250 liraya kadar çıktığına dair söylentilere karşı tüketicileri uyardı. "Yüksek fiyatlara itibar edilmemeli. Ulusal marketlerde fiyatlar daha makul seviyelerde. Şu an üreticiden normal bir yumurtanın satış fiyatı 3,7 lira civarında. Tüketicilerimiz, marketlerdeki fiyatları daha doğru şekilde gözlemleyebilirler," diyerek, tüketicilere duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Üreticilerin maliyetlerine de değinen Afyon, "Bugün itibarıyla üreticiler zarar etmiyorlar. Maliyetlerini karşılayabiliyoruz. Ancak yüksek fiyatlar, fırsatçılardan kaynaklanıyor," dedi. YUM-BİR Başkanı, sektörün sağlıklı bir şekilde işlediğini ve fiyatlardaki dalgalanmanın geçici olduğunu belirterek, tüketicilere güvenli ve doğru alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.