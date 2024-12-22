Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bal ve arı ürünleri işleme ve dolum yerlerinde başka hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurarak, "Bal üretimi yapanların başka işlere iştirak etmelerine izin vermeyeceğiz. Bal üretiminde Türkiye, dünyada 2'nci. Buradaki potansiyeli görüp vatandaşımızın emeğine göz dikenlere hiçbir zaman göz açtırmış olmayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu 8. Olağan Kongresi'ne katıldı. AK Parti İl Koordinatörü İsmail Altınöz'ün divan başkanı seçildiği kongreye AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, MHP İl Başkanı Emre Şahin, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan ve çok sayıda partili katıldı.

“22 YILDIR YAPTIKLARIMIZIN ÇOK DAHA ÖTESİNE GİTME VAKTİ”

Törende açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin hizmet üretmeye devam edeceğini ifade ederek, “Olağan Genel Kongremizi de yaptıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda bütün hedeflerimizi, 22 yılda nasıl yaptıysak bundan sonra da gerçekleştirmiş olacağız. Bütün yol arkadaşlarım gibi AK Parti davasına gönül vermiş olan dava arkadaşlarımdan buna inanmayı, bu hedefe ulaşmayı herhangi bir zorluk olarak görmediğini biliyorum ve bununla gurur duyuyorum. AK Parti ve onun kadroları, milli savunma teknolojilerinden sağlığa kadar, Teknofest'ten tarımsal yatırımlara kadar birçok konu, saymakla bitiremeyeceğimiz birçok hususu bu ülke adına gerçekleştirmiş oldu. Şimdi, 22 yıldır yaptıklarımızın çok daha ötesine gitme vakti. Daha önce adım adım gidiyorduk, şimdi adımlarımızı açarak, koşarak hedeflerimize gideceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda milletimizle birlikte kutlu yürüyüşü oluşturarak hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

"DEVREKANİ BESİ ORGANİZE BÖLGESİ GELECEK YIL BİTECEK"

Kastamonu'nun 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde kalkınma hamlesinden nasibini aldığını belirten Yumaklı, Devrekani ilçesinde inşa edilen Besi Organize Bölgesi'ndeki çalışmaların önümüzdeki sene içerisinde tamamlanacağı müjdesini vererek, "Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak memleketimizin tarım ve orman alanındaki bütün hususlarına vaziyet ettik. Son 22 yılda Kastamonu'ya sadece bizim bakanlığımızın yapmış olduğu yatırımların toplam tutarı 34 milyar liradır. Onların hayal edemediklerini bile yaptık. Bu aslında karşı konulamaz bir gerçek. Çünkü Türkiye'nin 81 ilinde 925 ilçesindeki AK kadrolar bulundukları yere katkıda bulunmak için çalıştı. Kastamonu'da da öyle oldu. Kastamonu'nun tarımsal hasılası tam 24 kat arttı ve 14,2 milyar liraya yükseldi” diye konuştu.

“ORMAN KÖYLÜLERİNE 3 MİLYARIN ÜZERİNDE BİR GELİR SAĞLANMIŞ OLACAĞIZ”

Türkiye'de ORKÖY çerçevesinde yüzde 20'si hibeli olmak üzere 2 milyar 250 milyon TL'lik bir kredi kaynağı sağlanacağını belirten Yumaklı, “2025 yılında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bir önemli konu da ORKÖY kredileri. Kastamonu'da yaklaşık 500 aileye ORKÖY kapsamında yüzde 20'si hibeli, yüzde 80'i faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 milyon TL kaynak ürettik. Bütün Türkiye'de bu rakam 2 milyar 250 milyon TL. Bunun müjdesini de burada vermiş olalım. Hizmet etmiş, ormanda çalışmış, emek sarf etmiş, ter dökmüş olan kardeşlerimizin emeklerinin bedeli olarak onlara 3 milyarın üzerinde bir gelir sağlanmış olacağız” şeklinde konuştu.

“BAL ÜRETİMİ YAPANLARIN BAŞKA İŞLERE İŞTİRAK ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bal üretimi ile ilgili alınan tedbirlerle ilgili de konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bal ve arı ürünleri işleme ve dolum yerlerinde başka hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurarak, “Gıdamızla alakalı, usulüne uygun üretim yapmayanların, sizlerin emeği olarak verdiğiniz paranın karşılığı taahhüt ettiği ürünlerin vermeyenleri 2023 yılında ikaz ettik. 2024 yılı içerisinde de çok yoğun bir denetime başladık. Yakaladıklarımıza en ağır cezaları uyguladık, firma isimlerini ve markalarını afişe etmeye başladık. Bal da bunlardan bir tanesiydi. Son dönemde bu konu ile ilgili çok yoğun şikayet vardı. Yeni sisteme onları da dahil ettik. Bütün bir sektörü töhmet altında bırakmak doğru değil, ancak milletimizin gıdasına, gıdayı güvenilir olarak elde etme hakkına göz dikenlerin hiçbir zaman gözyaşlarına bakmayacağız, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Bal ile ilgili uygunsuzluk yakalanan yerlerde şunu gördük, bal paketleme tesislerinde başka ürünler de üretiliyordu. Gittiğimiz zaman ‘biz onu bal için kullanmayacağız, reçel yapıyorduk' gibi şeyler söylüyorlardı. Buradan bunun da duyurusunu da yapmış olalım, bal üretimi yapanların başka işlere iştirak etmelerine izin vermeyeceğiz. Bal üretiminde Türkiye dünyada 2'nci. Buradaki potansiyeli görüp vatandaşımızın emeğine göz dikenlere hiçbir zaman göz açtırmış olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'da 2 bal ormanı oluşturulacağının da müjdesini verdi.

Editör: İHA AJANS