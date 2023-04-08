“Yüksek enflasyon, artan gıda fiyatları Ramazan ayında bu halka revamı?” diye soran Ulaş Tokgöz, son bir yılda fiyatların temel 40 gıda ürününde yüzde 190 arttığına dikkat çekti. İnsanların pazar ve market alışverişinden çantaları boş evlerine döndüklerini vurgulayan Ulaş Tokgöz, mübarek Ramazan ayında bile vatandaşların çektiği sıkıntının artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade etti.

Ismarlama TÜİK verilerine göre bile bu yılın ilk 3 ayında asgari ücretlinin bin 47 TL’si, en düşük memur aylığının ise bin 262 TL’sinin enflasyon karşısında buhar olduğunu belirten CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, “ENAG yıllık enflasyonu 112,51, ısmarlama TÜİK verilerinde ise 50,51 olarak açıklandı. Yani sokağın hissettiği enflasyonla Saray’ın talimatla açıklattığı enflasyon arasında 62 puan fark bulunuyor. Öte yandan, makyajlı TÜİK verilerinde dahi asgari ücretlinin, memurun kaybı gizlenemiyor. TÜİK verilerinde dahi, 3 ayda asgari ücret bin 47 TL kaybederek 7 bin 459 TL’ye, en düşük memur maaşı bin 262 TL kaybederek 9 bin 179 TL’ye düştü. Yapılan zamlar, üç ayda enflasyon karşısında tam anlamıyla buhar oldu.

TÜİK resmi enflasyon artışını yıllık 50,51 olarak açıklarken gıda enflasyonunda yıllık artış ise yüzde 69’a dayanmış oldu. Öyle ki birçok temel besin grubundaki yıllık artış, resmi TÜİK enflasyonunun üzerinde yer aldı. TÜİK verilerine göre; yıllık fiyat artışı, makarna yüzde 119, pirinçte ise yüzde 113 oldu. Yıllık artış, süt ve süt ürünlerinde yüzde 112, ette yüzde 111 ve peynirde ise yüzde 105 oldu. Yıllık artış, ekmekte ise yüzde 52 olarak hesaplandı.Bu durumda, enflasyonun düşmesi bir yana, hayat pahalılığı her ay değil her gün, hatta her saat artarak devam etmektedir” dedi.

Artık insanların et ürünleri tüketemediğini kaydeden Ulaş Tokgöz, “Geçinmenin ve mutfaktaki tencerenin ne durumda kaynadığını en iyi kadınlar bilir. Çocuğuna beslenme çantası bile hazırlamakta zorluk çeken kadınlara 14 Mayıs seçimlerinde çok iş düşüyor. Millet İttifakı iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Milletimize söz, yine baharlar gelecek” ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

