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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) için başvuruların 20 Aralık tarihinden itibaren alınmaya başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) çerçevesinde 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesi yayımlanmıştı. Başvuruların nasıl yapılacağı da belirlendi.

Kocaeli’deki OSB Yıldızları Araştırma Ödül Töreni’nde konuşan Bakan Kacır, “Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere üç yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı da sanayicilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Bakan Kacır, programın yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracağını belirterek şunları söyledi: “Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün Listesini ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yayımladık. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek bu programa 20 Aralık'tan itibaren www.yatirimkredisi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden başvurularınızı bekliyoruz.

.” Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre finansman programından yararlanmak üzere Teknoloji/Strateji Puanının (TSP) belirlenmesini talep eden yatırımcılar, başvurularını 20 Aralık 2023 tarihinden itibaren www.yatirimkredisi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Başvurular, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından yapılabilecek başvurular, elektronik portal üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek.

Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, ürün veya teknoloji koşulu aranmaksızın başvuruda bulunabilecek. Programdan yararlanmak isteyen yatırımcılar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji/Strateji Puanı (TSP) hesaplanacak.

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ ALINACAK

Başvurular 20 Aralık 2023 tarihinden itibaren www.yatirimkredisi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Bakanlık tarafından hesaplanan TSP yatırımcılara bildirilecek. Yatırımcılar TSP ile TCMB Programı kapsamında yer alan aracı bankalara başvurabilecek.