Sungurlu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde bulunan YRP İlçe Başkanlığı binası altına açılan seçim bürosu ile ilgili bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Sungurlu Belediye Başkan Adayı Osman Vargeloğlu, “YRP İlçe teşkilatı olarak ahlaklı belediyecilik şiarıyla insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir anlayışıyla çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda seçim büromuzu siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetine açmış bulunmaktayız. Tüm sevenlerimizi eşimizi, dostumuzu ve tüm hemşerilerimizi sıcak bir çayımızı içmeye ve hasbihal etmeye davet ediyoruz. Seçim büromuz hergün saat 10.00’da açılacak olup kapanış saatimiz belli değildir” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR