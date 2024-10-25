YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu, il başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli’nin katılacağını duyurdu.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Geyveli’nin 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 13.00’de ilk olarak parti binasında bir basın toplantısı düzenleyeceğini, ardından ise teşkilatlarla toplantı yapacağını söyleyen Kuşcu, saat 15.00’de ise Uğurludağ İlçe Başkanlığı binasının açılışının yapılacağını açıkladı.

Nuri Kuşcu, partilerini Ekim Ayı İl Divan Toplantısı’nın ise aynı gün saat 18.30’da Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli’nin katılımı ile Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR