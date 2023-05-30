Kepçenin önünde durarak yıkımı engellemeye çalışan vatandaşlar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Vatandaşlarla birlikte yıkıma karşı çıkan Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler, “Çorum Belediyesi iki tane yol için Müslümanların yüreğini sızlatmıştır” diyerek duruma tepki gösterdi.

Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler’in eşi Dr. Ali Güler’in vakfın mensuplarından olduğu biliniyor.

40 GÜN BOŞALTMA SÜRESİ VERİLMİŞTİ

Belediyeden yapılan açıklamada yıkım kararına dair kesinleşmiş mahkeme kararı ile birlikte verilen 40 günlük boşaltma süresi ve yine 12 günlük ek sürelerin dolması üzerine bu sabah erken saatlerden itibaren yıkım çalışmalarına başlandığı bildirildi. Ekipler, iş makineleriyle yıkım çalışmalarını sürdürüyor.