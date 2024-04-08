Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “9 günlük bayram tatilinde trafiğe çıkacak tüm sürücülerimize uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamalarını özellikle istirham ediyorum” diyerek, bu bayramda yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesi temennisinde bulundu.

Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün üst düzeyde yaşandığı, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği müstesna günler olduğunu kaydeden Apaydın, “Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak bayram sevincine ortak olmalıyız. Ziyaretlerin arttığı ve aile bağlarının güçlendiği bu bayramda seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet etmeli ve her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. 9 günlük bayram tatilinde trafiğe çıkacak tüm sürücülerimize uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamalarını özellikle istirham ediyorum. Bu bayram yollarda yapılacak hatalarla ocaklar sönmesin. Bu vesile ile tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayram sevinci içinde nice güzel günler diliyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR