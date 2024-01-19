Sungurlu-Çorum karayolunun 15. kilometresinde Arifegazili Köyü yakınlarında, benzin yüklü tankerin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kaza nedeniyle tankerden sızan yakıt nedeniyle Ankara-Samsun karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 3.5 saattir yolda bekletilen sürücülere, bölgeye giden Türk Kızılay Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kumanya dağıtıldı.

Sürücüler de desteklerinden dolay gönüllülere teşekkür etti.