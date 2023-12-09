Furkan E. idaresindeki 07 HUJ 33 plakalı hafif ticari araç Çorum-Ankara Karayolu Yaydiğin ışıklarında Celil T.'nin kullandığı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeni ile bir şeridi kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.