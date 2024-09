Her yıl binlerce öğrencinin girdiği Üniversiteye Geçiş Sınavı'nda (YKS) birçok öğrenci derece yaparak hem ailelerini hem de okuduğu okuldaki öğretmenlerini gururlandırmıştı. Burdur'un Bucak ilçesi Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nden mezun olan ve sözel bölümde Türkiye 29'uncusu olan Mehmet Akyel'de bu başarısıyla hem istediği bölüme gitti hem de ailesine ve okuluna büyük gurur yaşatan öğrencilerden biri oldu. Akyel'in bu başarısına kayıtsız kalmayan Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi banisi iş adamı Mehmet Cadıl'da Akyel'e sıfır kilometre bir otomobil hediye ederek başarısından dolayı Akyel'i ödüllendirdi.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının başladığı gün protokol üyelerinin katılımıyla sınavda derece yapan 3 öğrencilere hediye takdim töreni düzenlendi. Törende sözel alanda Türkiye 29‘uncusu olan Mehmet Akyele sıfır kilometre bir otomobil, eşit ağırlık alanında Türkiye 95.'incisi olan Feyza Kayatepe ve sözel alanında Türkiye 391.'incisi olan Nurullah Altuntaş'a Mehmet Cadıl' tarafından 10 bin TL para ödülü verildi. Ödüllerin, öğrencilerin hem başarısını kutlamak hem de gelecekteki başarılarını teşvik etmek amacıyla verildiği ifade edildi.

Sözel alanda Türkiye 29'uncusu olarak araba ödülünü teslim alan Mehmet Akyel yaptığı konuşmada; “Bugün bu güzel ödülü almaktan dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda mezun olmamla birlikte mutluluk yaşarken öğretmenlerimi belki son kez görecek olmanın da hüznünü yaşıyorum. Bu okulda dört yıl geçirdim; iyisiyle, kötüsüyle ama çoğunlukla güzelliklerle dolu yıllardı. Bu yüzden hem mutluyum hem de gurur duyuyorum. Okulum bana hem eğitim açısından hem de insan olarak çok fazla değer kattı. Gerçekten çok güzel yıllarım geçti ve bu zamanları hiçbir şeye değişmem. Ödül olmasa bile, buradaki hatıralar çok kıymetliydi, bu yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ödül için de okulumuzun banisi Sayın Mehmet Cadıl amcaya özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitime daima destek olan Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi banisi Mehmet Cadıl ise yaptığı açıklamada; "Bugün çok mutlu bir günümdeyim. Çalışkan, tutumlu ve ahlaklı insanları her zaman sevmişimdir. Onur ödülü almak, büyük bir gurur kaynağıdır. Bugün de başarısıyla bizleri gururlandıran mezunumuza bir otomobil hediye ederek onu onurlandırmaktan dolayı mutluyum. Bu okulun öğretmenlerine, müdürüne ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cadıl ailesi olarak bu hediyeyi vermekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci bu hediyelerin sınava girecek öğrenciler için yeni bir hedef teşkil ettiğini söyleyerek; "Bugün Bucak'tayız, hayırseverimiz Mehmet Cadıl Bey'in okulundayız. Bucak denilince akla hayırseverlerimiz geliyor ve bu konuda Mehmet Cadıl Bey ön sıralarda yer alıyor. Bu okulu 20 yıl önce yaptırdı, ancak sadece okul yaptırmakla kalmadı, okulun ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya da her zaman devam etti. Geçen eğitim öğretim yılında bir söz vermişti; üniversite sınavında ilk 100'e giren öğrencimize bir araç hediye edecekti. Bir öğrencimiz sınavda bu başarıyı elde etti ve Mehmet Bey bugün sözünü tutarak ona bir araba hediye etti. Bu, aynı zamanda bu yıl sınava girecek öğrencilerimiz için de bir hedef teşkil ediyor. Eğitime katkıda bulunan hayırseverlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Burdur'da ve özellikle Bucak'ta hayırseverlerimizin eğitime yaptığı katkılar çok büyük. 2024-2025 eğitim öğretim yılının Burdur'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS