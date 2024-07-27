2024 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye genelinde ilk bin öğrenci arasına giren Çorumlu öğrenciler Zeynep Efe, Elif Sude Akyol ve Ekin Güney Çelik ile aileleri Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Okul müdürlerinin de yer aldığı ziyarette Vali Zülkif Dağlı, YKS’de üstün başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamı temennisinde bulundu. Vali Dağlı başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Editör: Haber Merkezi