Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclis Grup Başkanvekili ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Tuncay Yılmaz, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin centilmence bir yarış içinde kampanya sürecini götürdüklerini belirterek, tüm Çorumluları 31 Mart'ta sandığa davet etti.

Tuncay Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin centilmence bir yarış içinde kampanya sürecini götürdüklerini hatırlattı.

Propaganda döneminin şehrin kardeşlik iklimini, birlik ve beraberliği bozmadan tamamlanmasının en büyük temennileri olduğunu belirten Yılmaz, şu görüşlere yer verdi: “31 Mart 2024 günü yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimlerine sayılı günler kala şehrimizde devam eden kampanyalarda şu ana kadar gayet seviyeli nezaket kuralları çerçevesinde devam eden seçim sürecinin kardeşlik iklimini, şehrimizin birlik beraberliğini bozmadan tamamlanması en büyük dileğimiz ve isteğimiz.

Seçim kazanmak uğruna kara propaganda yaparak bölgecilik, yörecilik, mezhepçilik, şovenistlik yapmadan sadece aday profillerinin, projelerin, dürüst, şeffaf ve hesap verebilir belediyeciliğin konuşulup tartışılması en büyük isteğimiz. Bu bağlamda tüm yurttaşlarımızı 31 Mart'ta sandığa davet ediyorum”

Editör: HABER MERKEZİ