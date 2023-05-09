Merhum manifaturacı Fazlı Uluçay'ın oğlu, merhum Şükrü Uluçay, merhume Yıldız Kaleli, Solmaz Çetinkaya ve Asuman Temiz'in kardeşleri, Feyyaz Uluçay'ın ağabeyi, Sahavet Uluçay'ın eşi, Sayıl Uluçay'ın babası olan Yılmaz Uluçayı'n cenazesi yarın Bursa - Mudanya arasındaki Hasköy mezarlığında ikindi namazından sonra toprağa verilecek.
Yılmaz Uluçay uzun yıllar Bursa'da yaşadıktan sonra pandemi döneminde Mudanya'ya yerleşmişti.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diler.