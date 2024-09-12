Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Başkan Yılmaz Kaya ile başarıdan başarıya koşuyor.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği son olarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden “Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi” almaya hak kazandı.

Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız tarafından Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne gönderilen belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz Kaya, belgeyi almalarında büyük emeği olan Birlik Yönetim Kurulu üyelerine, personellerine ve Çorumlu üreticilere teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR