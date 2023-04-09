Belediye Meclis Toplantısı’nda konuşan Tuncay Yılmaz, “Belediyede borç artmış, arsalar satılmış, ama işler tıkır tıkır yürüyor. Aşkla çalışmaya devam ediyorsunuz. Tek övüneceğiz şey ise, iyi de biz çimento arazisini satın aldık. Vallahi size madalya takacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 2022 yılı faaliyet raporu sunumu yapmasının ardından kürsüye gelen CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, belediye yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu.

"ÇORUM’A GELENLERİN TÜM GİDERLERİNİ BELEDİYE KARŞILAMIŞ"

CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, yapılan incelemede dikkatlerini Özel Kalem Müdürlüğü’nün harcamalarının çektiğini ifade ederek, özel kalemin 6 milyon 860 bin liralık bütçesinin ek bütçe ile 13 milyon 145 bine çıkarıldığını ve bunun 12 milyonunun harcandığını vurguladı.

Yılmaz, faaliyet raporuna ilişkin eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Programda stratejik planda yer alan stratejik alanlarda otuz bir performans, hedefine ulaşmak için yüz on bir performans göstergesi ve bu hedeflerin gelişmesi için 149 faaliyet yani proje konulmuştu hatırladığınız üzere.

Biz de ne yaptık? Bunları bilgi endişesi olarak arkadaşlar onayladık. Peki bu 149 projeden ne olmuş arkadaşlar? Yüz eksi gerçekleşmiş. Yüz yedisi. Yani hedeflerin yüzde otuz gerisinde kalmış.

Bu rakamları müdürlüklerin yaptığı harcamaların gerçekleşmeleri oranlarında da görebiliyoruz. Bilgi İşlem makinesi projelik tesisler grubu, ulaşım hizmetleri yeterli haldeki konforlu müdürlükleri kendilerine ayrılan bütçelerin yüzde elli ile yüzde yetmişi arasında rakamları kullanmışlar.

Yani eee yine burada da satmayı görüyorsunuz. Diğer husus 2022 yılında ek bütçe yaparken, bu kürsüden biz yine burada söyledik.

"TAHSİLAT ORANLARI DÜŞÜK"

En bütçeyi de bütçeyi büyütmeyin tahsilat oranlarınız düşük. Arsa satışlarında öngördüğünüz arsa satışlarını yapamıyorsunuz. Sonra finans bütçesi yaparak yani kamu ve özel bankalardan borç alarak işleri yürütmeye çalışıyorsunuz diye itirazlarda bulunmuştuk.

Faaliyet raporunda görüyoruz ki; Sayın Başkanımızın vermiş olduğu o grafikten ben de aynen göstereceğim arkadaşlar size. 2020 bütçesi 765 milyon TL. Ek bütçeyle toplam bütçeyi ne çıkarttık? 1 milyon 285 bin 156 TL.

"GERÇEKLEŞME 1 MİLYON TL GERÇEKLEŞME ORANI % 79"

Gerçekleşme bir milyon TL. Gerçekleşme oranı yüzde 79. Performans yerlerde. Neden? Hemen arkadaşlar sayfa 39’u açtığınızda bize dağıtılan kitapçıklarda bunu görebiliyoruz.

Sayın Başkan özellikle çok duygu veriyor sadece otuz dokuz daha. 2021-2022 yılları finansman bütçesi gerçekleşmelidir.

Az önceki kıymetli başkanın en övündüğü yer. Sayın Başkan; biz gelirimizi ve borç ödememizi fırlattık. Bakın buradan buraya getirdik. Peki önümüzdeki tabloda arkadaşlar ne gözüküyor?

Hemen şöyle gösterelim: 2021 hemen bir önceki yıldan burada konan borçlanma kırmızılarda borcun geri ödenmesi. Görüyorsunuz 2021yılında Çorum Belediyesi 43 milyon borçlanmış, 62 milyon borç ödemiş.

"ÇORUM BELEDİYESİ BORCU BORÇLA KAPATMIŞ"

89 milyon borç ödemiş. Kıymetli Başkanım, öyle gelirlerimizin arttığında yukarı fırladığından biz bütçeyi rahatlatmak Ne yapmışsınız? Kısa vadede borçlanmışsınız. Borcu borçla kapatmıştınız.

Yine biz müdürlükleri inceledik. Grubumuz olarak oturduk. Tek tek yürüttükleri faaliyetleri, konuları, bütçeleri, harcamaları bunlar içinde bir müdürlük çok dikkatinizi çekti.

Belki de Çorum Belediyesi'nin sözünde olan tek müdürlüğü. Neresi burası? Özel Kalem Müdürlüğü. Ya müthiş. Yani kutluyorum Özel Kalemi.

Her ay geçelim. 2023 yılında özel kaleme 6 milyon 860 bin lira altı bütçe ayrılmış. Ek bütçe yapmışız. 13 milyon 145 bine çıkarılmış. Yani 12 milyon TL'sini harcamış. Performans yüzde doksan bir alkışlıyoruz.

"ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN HARCAMALARI DİKKAT ÇEKİCİ"

Tek yüzde yüze yakın müdürlük. Bu niye böyle olmuş arkadaşlar? İşin ilginçyanı bu.

Evet Sayın Başkanım;. Çorum'a gelen resmi özel, bütün misafirlerin ağırlama giderleri, hediyeler hep özel kalemden karşılanmış. Ama bizim burada en çok dikkatimizi çeken bir husus var.

2022 yılı içerisinde Kadeş Barış Meydanı’nda yapılan mitingi için harcanan rakamlar da gündeme gelmişti. Bu rakamlara iki çerçeveden bakmak lazım.

İlimize gelen, ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mıydı? Yoksa AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la geldi. Niye bu noktaya getiriyorum? Ne olmuş? Burada bir miting yapılmış.

Çorum Belediyesi bir ihaleye çıkmış. Yaklaşık 250 polisin yatma kalkma, alanın süslenmesi, platformun kurulması, bayrak alınması ile ilgili ihaleye çıkmış durumdayız.

"İHALEYE BELEDİYENİN KADROLU TEK REKLAM FİRMASI KATILIYOR"

Bu ihale bir reklam firması katılmış. İsimler belli. Dava açıyorlar ama bir reklam firması. Zaten belediyenin kadrolu reklam firması. Geçtiğimiz yıllarda da defalarca araştırdık, söyledik bunu. Genel çerçeveye bakarsanız inanılmaz ihaleler oluyor. Bir buçuk milyon lira ihale yapmış.

Şimdi eğer buraya gelen Sayın Cumhurbaşkanımızsa başımızın üstüne. Valilik neden karşılanıyor bunu? Devletin en başındaki. Yok bir partinin genel başkanı geldiyse, niye bir partinin genel başkanının tüm masrafları, polis memurlarının bile Çorum Belediyesi bütçesinden ödendi.

Bizim tespit ettiğimiz bir buçuk milyon. Çok daha fazla da olabilir. Bu hususunda özellikle dikkat edilmesinin talep ediyoruz. Keza bununla ilgili yine sayın başkanım işler tıkır tıkır dedik ya çünkü Belediye Meclisi olarak bir Azerbaycan programı yapılmıştı.

Azerbaycan'a gidildi, gelindi. Bak bir bakıyoruz. İşte performansta Azerbaycan ziyaretidir. Ulusal medyada yer alması için Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firmaya kırk vitrin döşemekteyiz.

"ADINI BİLMEDİĞİMİZ BİR REKLAM FİRMASINA 25 BİN TL ÖDENMİŞ!"

Niçin? Yahu bizim Azerbaycan ziyaretimizi ulusal basında okutalım. Bununla mı kalıyor? Kalmıyor. Kürşat Tüzmen eski bakan Çorum’a geliyor. Ne yapıyor? Gidiyor bir iş adamının altın fabrikası program orada geçiyor. Yine Çorum Belediyesi'ni yapıyor.

Ulusal kanallarda yayınlanması için Nişantaşı'nda adını bile bilmediğimiz bir reklam firmasının 25 bin TL mi yapıyor? diyor Kürşat ya bunu diyor ulusal kanallarda. Biz bir anlatalım. Mesleğin en başarılı olduğumuz alanlardan biri.

"ÇORUMLU OBASI; BAŞKAN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLASIN DİYE Mİ YAPILDI"

İki bin yirminin ikinci yılı. Sadece yemek gideri; 621 bin lira. Okçumuzu doyurduk, dışarıdan gelenleri doyurduk. Çorum Obası’nı yapıldığı günden beri eleştiriyoruz. Ya sadece millet gider.

Orada Sayın Başkanımız, misafirlerini ağırlasın diye. Bunları tamamladık. 2021 yılında ve kıymetli meclis daha enteresan bir noktaya getirip sözlerimi tamamlayacağım.

2021 yılında Çorum Belediyesi'nin kısa vadeli borçlar toplamak; 292 milyon, 2022 yılında kısa vadeli borçlar toplamı; 406 milyona çıktı. 2021 yılı uzun vadeli borçlar 370 milyon. Test edebildiğimiz kadarıyla Çorum Belediyesi'nin toplam borcu 768 milyon TL. Göreve geldiğimizde 650 milyon TL idi.

Bu arada da 2019’da da sormuştuk; Sayın Başkan cevap vermişti. 2019 yılında ne kadar arsa sattık dedik. Yaklaşık 50 milyon. 2020 yılında ne kadar arsa sattı? 88 milyon. Yine performansta var. 2021 yılında 69 milyon. 2022 yılında 101 milyon, 2023 yılında yaklaşık üç yüz elli milyon TL'lik bir arsa satışı.

"BORÇ ARTMIŞ ARSALAR SATILMIŞ İŞLER TIKIR TIKIR YÜRÜYOR"

Aşkla çalışmaya devam ediyorsunuz. Tek övüneceğiz şey ise, ‘İyi de biz çimento arazisini satın aldık.’ Vallahi size madalya takacağız. Teşekkür ediyorum.”

(Haber Merkezi)