Çevreyolu’ndaki KELEBEK MOBİLYA Mağazası ile Çorum’a hizmet veren Cihanbey Mobilya’nın sahibi Mimar Alper Ceylan, 2024 yılının tarz modellerini Çorumluların beğenisine sunduklarını belirterek, “Yılın sonunda, Çorumlu hemşehrilerimizin önlerine büyük bir fırsat kapısı açıyoruz. Yüzde 60’a varan indirimler ve 24 ay taksit imkânıyla, mobilya ihtiyacını temin edemeyen kalmasın istiyoruz” diye konuştu.

Müşterilerine ücretsiz mimari hizmet de verdiklerini, 3D yöntemi ile evlere yerleşim yapıp en doğru kumaş ve aksesuar seçimine imkân sağladıklarını ifade eden Alper Ceylan, 7 yıla varan garanti verdiklerini, Türkiye’nin her yerine ücretsiz teslimat yaptıklarını, ayrıca Avrupa’ya da nakliye sağladıklarını söyledi.