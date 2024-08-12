Fedakar ve yaptığı hizmetlerle topluma büyük faydalar sağlayan nakliyeci esnafını mağdur etmeden olayın çözülmesi gerektiğine işaret eden Erkan Yıldız, “Gecenin 01’ınde, 03’ünde yorgun - argın memleketine dönen kamyoncu emekçiler, araçlarını kamyon parkına çektiği zaman evine nasıl gidecekler hiç düşündünüz mü?” diye sordu.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, gece yarısı evine dönen kamyon ve TIR şoförlerinin sabah uyandıklarında e-devlet üzerinden trafik cezası ile karşılaştıklarını anlatarak, kamyon parkına her saat başı otobüs seferi düzenleyerek bu sorunun çözülebileceğini kaydetti.

Yetkili kurumlara seslenen Erkan Yıldız, şoför esnafı korunarak ve sahip çıkılarak problemin çözüme kavuşturulmasını istedi.

Erkan Yıldız’ın konuyla ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

“ESNAF ODALARI VE TRAFİK KOMİSYONU KAMYONCULARIN PARK SORUNUNU ÇÖZMELİ”

Kamyon ve TIR’ların şehir içerisinde park yasağı konusunda Çorum İl Trafik Komisyonu'nun almış olduğu karar, bir bakıma doğru olabilir ama uygulamada büyük yanlışlık var.

“Ben yaptım oldu, uygulamayı hemen faaliyete geçirelim” demek keyfi bir uygulamadır, kamyoncu esnafını mağdur etmektir. Elbette ki yüklü kamyonların şehir içine girmesi sıkıntı doğurur.

Esnaf Odaları Birliği bu konuda hangi önlemleri aldı? Gecenin 01’ınde, 03’ünde yorgun - argın memleketine dönen kamyoncu emekçiler, araçlarını kamyon parkına çektiği zaman evine nasıl gidecekler hiç düşündünüz mü?

Pandemide, depremde gördünüz, canlarını hiçe sayarak, uykusuz, yorgun bir şekilde götürdüğü yardımları hepimiz hayranlıkla izleyip takdir etmedik mi? Kamyoncuların bir çoğu ceplerinde para yokken bile “mazotunu alın, deprem bölgesine ücretsiz gidelim” dediler.

YANLIŞTAN DÖNÜN

Buradan Esnaf Odalarına ve Şoförler ve Nakliyeciler Odasına, İl Trafik Komisyonuna çağrıda bulunuyorum: Gece evinde, yorgun - argın yoldan gelmiş kamyoncu sabah kalktığında e - devlet üzerinden ceza kesilmiş bir şekilde uyanıyor. Yapılan yanlıştan biran evvel dönün. Dün övgüler yağdırdığınız kamyoncuları mağdur etmeyiniz.

Kamyon parklarına evvela her saat başı otobüs seferi düzenleyin. Şoförlerin evlerine ulaşmasını sağlayın. Sonrasında yasaklamayı zamanla uygulayın.

Kıymetli Emniyet Müdürümüz Arif Pehlivan’ın bu konuya hassasiyet göstereceğine inancımız tamdır. Gece uykusundan uyandığında zaten sıkıntı yaşayan esnaf, bir de trafik cezası ile güne başlamasın. İl Trafik Komisyonu'nun bu kararı tekrar gözden geçirip düzenli bir şekilde uygulamaya geçirmesini talep ediyoruz. Bu konuyu yeniden düzenleyeceklerine de inancımız tamdır.”

Editör: Haber Merkezi