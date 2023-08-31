Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Ağustos Ayı Encümen ve Meclis toplantıları Birlik Başkanı Amasya Valisi Yılmaz Doruk yönetiminde, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çiftçi, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ile YHKB Birlik Müdür Vekili Mustafa Örgüt’ün katılımlarıyla ilimizde gerçekleştirildi.
Birlik Başkanı Yılmaz Doruk’un açılış konuşmasının ardından Encümen toplantısında Birliğin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait aylık cetvellerin tetkiki ve 2024 Yılı Birlik Bütçe Taslağı görüşüldü.
Encümen toplantısının ardından YHKB Meclis toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılı Birlik Çalışma Programı, 2024 yılı Birlik Bütçesi ve 2024 yılı Birlik Üye Katılım Payları görüşülerek karara bağlandı.