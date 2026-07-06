Çorum'da geleneksel hale gelen Hitit Motor Festivali'nin 7’ncisi, bu yıl doğanın eşsiz güzellikleriyle öne çıkan Laçin Yeşilgöl'de büyük bir coşkuya sahne oldu. Türkiye'nin 56 farklı ilinden festivale katılan binlerce motosiklet tutkunu 3 gün boyunca adrenalin, dostluk ve eğlence dolu anlar yaşadı.

Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Free Team, Dark Riders, Reapers Of Anatolia ve Çorum Redline motosiklet kulüplerinin öncülüğünde düzenlenen organizasyon, sadece motor sporları meraklılarını değil, aileleri ve doğa severleri de aynı çatı altında buluşturdu. Saklı cennet olarak bilinen Yeşilgöl'ün büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festival boyunca düzenlenen kortej sürüşleri, motosiklet gösterileri, yarışmalar, sahne etkinlikleri, DJ performansları ve konserler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Kamp alanında kurulan dostluk sofraları ve farklı şehirlerden gelen motosiklet kulüplerinin buluşması ise festivalin birlik ve beraberlik ruhunu ön plana çıkardı.

Motor tutkunları, hem doğayla iç içe kamp yapmanın keyfini yaşadı hem de Yeşilgöl'ün eşsiz manzarasında motosiklet sevgisini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Festival süresince gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve çekilişler de katılımcılardan büyük ilgi gördü.



Festivale; Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Laçin önceki dönem Belediye Başkanı Ünal Gevşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Kulüp Başkanları ve binlerce kulüp üyesi ile vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan etkinlikte Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan tarafından dua edilirken, festivalin kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulunuldu. Ardından festivalin Yeşilgöl’de düzenlenmesinde emeği geçen Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir’e ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca festivale katılan kulüp başkanlarına da teşekkür plaketi protokol mensupları tarafından takdim edildi.

Festivalin mimarlarından Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, organizasyona destek veren kurumlara, sponsor firmalara, motosiklet kulüplerine ve festivale katılan tüm motor tutkunlarına teşekkür ederek, Hitit Motor Festivali'nin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek yoluna devam edeceğini ifade etti.

Uzun, organizasyona gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "56 farklı şehirden gelen motor sevdalılarını Yeşilgöl’de ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hitit Motor Festivali artık sadece Çorum’un değil, Türkiye’nin önemli motosiklet organizasyonlarından biri haline geldi. Destek veren tüm kurumlarımıza, sponsorlarımıza, gönüllülerimize ve festivale katılarak bu coşkuyu paylaşan tüm motor tutkunlarına teşekkür ediyorum" dedi.

3 gün boyunca motor seslerinin hiç eksik olmadığı Yeşilgöl’de dostluk, kardeşlik ve dayanışma ön plana çıkarken, 7. Hitit Motor Festivali geride unutulmayacak anılar ve gelecek yıl yeniden buluşma heyecanını bırakarak sona erdi.

Festival, Çorum'un doğal güzelliklerinin ve turizm potansiyelinin tanıtımına da önemli katkı sağladı.