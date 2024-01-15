Tek liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan Dr. Türker Ejder, yeniden güven tazeledi.

2024-2027 dönemi için oybirliği ile yeniden Yeşilay Çorum Şube Başkanlığı’na seçildiğini belirten Ejder, “Yönetim ve Denetim kurullarındaki asıl ve yedek üye arkadaşlarımla yeni dönemde Çorum'da bağımlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.



Şimdiye kadar olduğu gibi yeni dönemde de Valiliğimizin, Belediyemizin ve tüm resmi kurumların yanımızda olacağını biliyoruz.

Yapacağımız mücadelede yüce mevlam yar ve yardımcımız olsun. Bu yolda emeği geçen herkesten de razı olsun” dedi.