Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü gerçekleştirildi.

2018 yılından buyana Yeşilay Çorum Şube Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Dr. İsmail Türker Ejder’in Amasya – Tokat – Çorum ve Sivas’tan oluşan 13’üncü Bölge Koordinatörlüğü’ne atanması nedeniyle boşalan Çorum Şube Başkanlığı’na Bedriye Cengil seçildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP İl Sekreteri Talip Kazak, 27. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, kurum müdürleri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder, Yeşilay’ın 104 yıldır bağımlılıkla mücadelesine kesintisiz devam ettiğini belirterek, kendilerinin de Çorum’dan bu mücadeleye destek olduklarını söyledi.

Çorum’da Yeşilay’ı kurumsal olarak üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Ejder, bağımlılığın bir halk sağlığı ve milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, bu kapsamda çok sayıda projenin altına imza atarak genç kuşaklara dokunduklarını dile getirdi.

Ejder’in konuşmasının ardından Yeşilay’ın faaliyetine katkı sunanlara plaket verilirken, Yeşilay gönüllülerine de teşekkür belgesi verildi.

Plaket ve belge töreninin ardından genel kurul çalışmalarına geçildi.

Tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Kemal Demirden, katip üyeliklerini ise Aliye Nur Kantar ve Rıza Yıldız yaptı.

YÖNETİM KURULU

Yeşilay Çorum Şube Başkanlığı’na oybirliğiyle Bedriye Cengil seçilirken yönetimde ise Şükran Uzun, Mustafa Yaşar, Ahmet Çek, Göksel Tandoğan yer aldı. Yönetim Kurulu yedek üyeliği ise Zehra Gencel Efe, Zeynep Bolat, Ahmet Namlı, Remza Burcu Bekleviç ve Rukiye Batur’dan oluştu.

Denetim Kurulu üyeliğine ise Selen Özakar Akca, Ömer Faruk Asmoğlu, Mustafa Solak seçildi.