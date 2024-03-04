5 Mart 1920’de kurulan ve Türkiye’nin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlara bağımsız, sağlıklı ve insan onuruna yaraşır bir gelecek tesis etmek için kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Yeşilay 104 yaşında.

Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden ve toplumun zararlı alışkanlıklardan korunması için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay, her yıl 14 milyon öğrenciyi bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyor.

Yeşilay Haftası nedeniyle açıklamada bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay’ın dünyanın çok farklı coğrafyalarında bağımlılıkla mücadele ettiğini belirterek, “Ülkemizin her ilinde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle (YEDAM) on binlerce kişiye ulaşıyoruz. İki büyük şehrimizde, Bursa ve Diyarbakır’daki Rehabilitasyon Merkezlerimizde, danışanlarımıza yatarak tedavi hizmeti veriyoruz.” dedi.

Önleme, savunuculuk ve farkındalık faaliyetlerinin, bağımlılıklarla mücadelenin en önemli bileşenleri arasında olduğunu vurgulayan Öztürk, “YEDAM'la amaçlanan, bağımlılıklarını aşmak isteyen danışanların hayata tekrar kazandırılması, günlük hayatlarını devam ettirirken hayat kalitelerinin yükseltilmesiyle sosyal hayata uyum sağlama sürecinde gerekli sosyal desteğin verilmesi ve kişinin temiz kalmaya teşvik edilmesidir” ifadesini kullandı.