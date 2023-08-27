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Yerel seçimlerin, Türk milliyetçilerinin zaferiyle sonuçlanacağına inandığını belirten Bedii Onan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Zafer Partisi isim olarak yeni bir parti olmakla beraber, fikriyat ve ulaşmak istediği hedefler açısından ülkemizin köklü bir partisidir. Tarihte Türk kelimesinin varlığı ile vücut bulmuştur. Aziz Türk milletinin Ergenekon’dan çıkışındaki taşıdığı inanç ve ruh günümüzde Zafer Partisi ile yaşamaktadır. 1071 Malazgirt zaferinde ve Türklerin Anadolu’ya adım attığı tarihte Zafer Partisi fikriyatı vardır. 29 Mayıs 1453’de İstanbul surları önünde Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Zafer Partisi ruhu ve inancı vardır. 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında Zafer Partisi kararlılığı vardır. Sakarya Meydan Muharebesinde Zafer Partisi’nin azmi vardır. Kocatepe’de Zafer Partisi nin şehameti vardır. 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunda Zafer Partisinin gururu vardır. Anadolu’nun demir ağlarla örüldüğü dönemlerde Zafer Partisi alın teri vardır. Nerede Türk varsa orada Zafer Partisi vardır.”