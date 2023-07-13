CHP’nin emektar ve sevilen isimlerinden, önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Merkez İlçe Kongresi öncesi başkan adaylığını açıkladı.

HEDEF: “YERELDE İKTİDAR”

Merkez İlçe Başkan Adayı Güngör Atak, “hedef; yerelde iktidar” sloganıyla yola çıkarak, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Atak, “Şahsıma güvenen parti büyüklerim ve üyelerimiz tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı için aday olmam tebliğ edilmiştir. Bugüne kadar CHP için verilen hiçbir görevden kaçınmadım, partimin oy oranını yükseltmesi ve iktidara gelebilmesi için elimden gelen her türlü çabayı gösterdim.

Partimizin Çorum’da 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde üstün başarı sağlaması, yerelde iktidar olması için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızın, bir fazla oyun mücadelesini vereceğimizin bilinmesini istiyorum.

Parti büyüklerim ve yoldaşlarımıza söz veriyorum; hep birlikte, el ele, gönül gönüle yerelde iktidarı sağlayacağız.

“Beyaz liste” ile gireceğimiz delege seçimlerinde alacağımız sonuçlarla yerelde iktidarı sağlayacağımıza ve genel iktidara güç verecek ekibimizle göreve geleceğimize inancım tamdır.

Parti içi demokrasinin en güzel örneklerinin sergileneceğine inandığım delege seçimlerinde ve merkez ilçe kongresinde aday olacak arkadaşlarıma da başarılar dilerken, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve ülkemizin aydınlık geleceği için tüm partililerimizden, cumhuriyet sevdalılarından destek bekliyoruz” dedi.