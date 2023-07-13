Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek Ortaköy ilçesinde gerçekleştirilecek hizmet ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten İsbir, “İlçemizde gerçekleştireceğimiz hizmet ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza ziyarette bulunduk. İlçemizin ihtiyaç ve taleplerini ilettik. Yerel yönetimlerimizde karşılaştığımız eksiklikleri dile getirerek kendilerinden destek istedik. İlçemize göstermiş olduğu ilgiden dolayı Strateji Bütçe Başkanlığı Özel Kalem Müdürümüz Adem Özden’e teşekkür ediyorum” dedi.