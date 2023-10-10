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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Yerel Medya Çalıştayı’nda Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Çorum’u temsilen 6 basın mensubu katıldı.

CHP Genel Merkezi ile Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştaya çeşitli illerden 300’ün üzerinde basın mensubu hazır bulundu. Çalıştayda yerel basının içerisinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve yasal problemler ele alındı.



KILIÇDAROĞLU ÇALIŞTAYI

SONUNA KADAR İZLEDİ

Anadolu Buluşması-Yerel Medya Çalıştayı 2023, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 60'a yakın şehirden 300'ü aşkın gazeteciyi Marmaris'te buluşturdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı çalıştayda, yerel basının sorunları tartışıldı.

Selda Bağcan’ın “Yaz Gazeteci Yaz” türküsü eşliğinde çalıştayın düzenlendiği salona giriş yapan Kılıçdaroğlu, kürsüden basın mensuplarına seslenerek hem sorunları dile getirdi, hem de çözüm önerileri sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalıştayı baştan sona izledi.

ÇORUM’DAN KATILIM

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın da katıldığı çalıştaya Çorum’u temsilen Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, Mercek Haber İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kubilay Olcan, Karar Gazetesi Yöneticisi Ayhan Aykanat ile Arap Gürlek, Umut Eke ve Sinan Gökkaya katıldı.

GELENEKSEL

HALE GELDİ

Marmaris Belediyesi'nin basın meslek örgütlerinin katkılarıyla 3. kez düzenlediği ve geleneksel hale getirilen 'Anadolu Buluşması-Yerel Medya Çalıştayı Marmaris'te yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, CHP'nin gazeteci kökenli milletvekilleri, basın meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı çalıştayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir konuşma yaparak yerel ve ulusal basının sorunlarını, çözüm önerilerini dile getirdi.

Martı Resort Hotel’de düzenlenen çalıştay programı; basın şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in açılış konuşmaları ile devam eden programda daha sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarına seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun ardından; Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cem Kaytan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç birer konuşma yaptı.



Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise, 'Radyo televizyon yayıncılığı ve denetimi, televizyon gazeteciliği, Avrupa'da yerel basın işleyişi, gazetecilerin örgütlenmesi, Basın Yasası, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kadın ve yazarlık, internet gazeteciliği, yüksek trafikli sitelerin yönetimi ve alternatif gelir kaynakları, fotoğraf ve videolarda manipülasyon seçim dönemini nasıl etkiledi?' konu başlıklarında da sunumlar yapıldı.

Çalıştayın ikinci bölümünde; Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı, Flash Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk, TELE 1 Ankara Temsilcisi Zeynel Lüle, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Avukat Meliha Selvi, Avukat Yiğit Acar, Yazar Yaşar Seyman, Gazeteci-Yazan Necati Kartal, Dijital Medya Danışmanı Levent Özen, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan Bulut ve Foto Muhabiri Mustafa Abadan konuştu.

Belediye Başkanı Oktay, ekonomik krizin her kesimi etkilediğini ifade ederek, “Her geçen gün daha da derinleşen sorunlarımız mevcut. Bunları bu ve benzeri çalışmalarla aşmaya çalışacağız. Göreve geldiğimizden beri yerel basınımıza elimizden destek vermeye çalışıyoruz. Tek ricamız var, yeter ki şeffaf, özgür ve art niyetsiz olmaları. Bu gibi toplantılarla sorunları ortaya koyup, tartışacağız ve iyileştirmeler yapacağız. Katılan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“GAZETECİLER

BİRLİK OLMALI”

Çalıştay’ın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 45 dakikalık konuşmasında medyaya yönelik baskılardan söz edip yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda da kendilerinin yanında medyaya da ciddi görev düştüğünün altını çizdi. Gazetecilerin öncelikle birlik olmayı başarması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Siz ne kadar kapanırsanız baskıcı yönetim o kadar memnun olur çünkü kendisini eleştirecek hiç kimse kalmaz. Şu anda çok ciddi bir çürüme ile karşı karşıyayız. Ama umudumu yasama yürütme yargıda değil; umudumuz medyada. Çürümeye karşı direnecek olan sizsiniz. Burada bir çürüme var diyeceksiniz. Sizin kaleminiz güçlü olduğu sürece Türkiye kurtulur. Türkiye'nin bu otoriter rejimden kurtulmasının yolu sizden geçiyor” ifadelerini kullandı.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Medyaya düşmanlık olur mu? Dünyanın her tarafında medya özgürce yayın yapar ve tüm siyasal aktörler onlara saygı duyarlar. Siz ne kadar kapanırsanız baskıcı yönetim o kadar memnun olur çünkü kendisini eleştirecek hiç kimse kalmaz” dedi.

“BU KADAR AYRIŞAN MEDYA

YAPISINI HİÇ GÖRMEMİŞTİM”

“Hayatımda bunun 22.5 yılı medyada geçti. Hayatımda bu kadar bölünen, ayrışan bir medya yapısı hiç görmedim. İlk kez tanık oluyorum. Oysa tam tersi bir atmosferin uyumun olması gerekirdi. Etik değerlerin olması gerekirdi” diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TRT ve Basın İlan Kurumu ile RTÜK’ü de eleştirdi.



“BERABER MÜCADELE ETMELİYİZ”

Basın İlan Kurumu ve RTÜK’ün infaz kurumları haline geldiğini, TRT’nin tarafsız yayıncılık yapmadığını kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, “Beraber mücadele etmeliyiz. Medya mensubu olmak, etik-ilkelerin varsa ona karşı mücadele etmek demektir. Parçalanan bir medya iktidarın işine gelir. Bölersiniz ondan sonra istediğiniz gibi yönetirsiniz” diye konuştu.