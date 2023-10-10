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Avukat Sevinç Demirtaş Şahin’in babası, Rehberlik öğretmeni Çetin Şahin’in kayınbabası Cuma Demirtaş için önceki gün saat 14.00’de Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı’nda düzenlendi. Törene CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP İl Başkan Adayı Dinçer Solmaz, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan vekili Yıldız Bek, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, CHP Merkez İlçe Yöneticileri, CHP Belediye Meclisi Üyeleri Ahmet Özdel, Şentürk Gülnaz, merhumun yakınları, sevenleri ve meslektaşları ile çok sayıda yurttaş katıldı.



Merhumun cenazesi törenin ardından merkeze bağlı Sarimbey Köyü’ne götürülerek burada düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.