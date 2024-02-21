Ülkeyi derin üzüntüye boğan 6 Şubat depremleri sonrasında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun da desteğiyle bölgedeki 130 gazete ve 58 internet haber sitesinin faaliyetlerini kolaylaştıran, ayakta kalmalarını sağlayan bir dizi tedbir aldıklarını ve 133 milyon liralık destek verdiklerini hatırlatan Erkılınç, “Görevde bulunduğumuz süre zarfında saha gerçeklerinden kopmayacağımızı, olanla olması gereken arasındaki hassas dengeyi gözeteceğimizi, bunu yaparken de nitelikli yayınların haklarını ve sektördeki istihdam olanaklarını koruyacağımızı hep vurgulaya geldik” ifadesini kullanarak, bu bağlamda Yönetim Kurulu’nun en önemli teklifinin Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin tadiline ilişkin olduğunu söyledi.

Eğitim seviyesi, beşeri sermayesi yüksek fikir işçilerinin gazetecilik yapmasını sağlayarak daha kaliteli ve özgün içerik üretilmesini arzuladıklarını vurgulayan Erkılınç, haber sitelerinin gayretlerinin ödüllendirileceğini, yardım ve desteklerin yeniden düzenleneceğini bildirdi.