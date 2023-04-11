İl Başkanı Yakup Taş’ın 14 Mayıs seçimlerinde 1. sıra milletvekili adayı gösterilmesinin ardından Yeniden Refah’ta il başkanlığına Nuri Kuşcu’nun getirildiği açıklandı.

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Nuri Kuşcu, kurucu il başkanı Yakup Taş ve diğer milletvekili adaylarına seçimlerde başarılar diledi.

Yeniden Refah Partisi’nin bu seçimden alnının akıyla çıkacağını ifade eden Kuşcu, parti olarak seçimlere en iyi şekilde hazırlanacaklarını dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)