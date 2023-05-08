PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

Yakup Taş, beraberindeki heyetle Çorum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Burada Yeniden Refah Partisi’nin neden Meclis’te olması gerektiğini anlatan Taş, seçimlerde partisine destek istedi.

MEMUR SEN’E ZİYARET

Yakup Taş, daha sonra İl Başkanı Nuri Kuşçu ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge ile birlikte Memur-Sen’i ziyaret etti. Milli Görüş bilincinin her yerde olması gerektiğini söyleyen Taş, misafirperverliklerinden dolayı Memur-Sen temsilcilerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)