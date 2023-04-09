Seçimlerde Cumhur İttifakı içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayan Yeniden Refah Partisi’nin de Çorum adayları belli oldu.

Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listesini dün saat 17.00 itibariyle YSK’ya sundu. Buna göre Çorum’da YRP’nin milletvekili sıralamasında ilk sırada eski İl Başkanı Yakup Taş yer aldı. Yakup Taş’ı eski Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler takip ederken, Ömer Karslı ve Ferhan Yeğen de listeye girmeyi başaran isimler oldu.

(Volkan SINAYUÇ)