Firma sahibi İsmail Bağlar, dünyaca ünlü Brilland ve Taç marka tül perdeleri, yeni yıla özel olmak üzere 170 lira fiyatla sunduklarını belirterek, “Yeni yıl zamlarına inat, ürünlerimize zam yapmıyor, tersine indirim uyguluyoruz” dedi.

Müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tuttuklarını vurgulayan İsmail Bağlar, "Önceliğimiz Çorum halkıdır. Dünyaca ünlü Brilland ve Taç marka tül ve perdelerimizi, zengin ürün yelpazemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz.” ifadesini kullandı.

Bağlar, haftanın 7 günü açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Nisa Perde, Gülabibey Mahallesi Velipaşa Sokak’ta, Zafer Çarşısı arka kapısı girişinde hizmet veriyor .