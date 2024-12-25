Uluslararası tahıl ve yağlı tohumlar ticaretinde Çorum’un sınırlarını aşarak Türkiye’nin gururu haline gelen Bek Tarım’ın sahibi Ali Bektaş’ın oğlu Mustafa Bektaş, İstanbul Feriye Sarayı’nda yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda, kısa adı HUBUDER olan Türkiye Hububat Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

HUBUDER, hububat ticareti ile uğraşan firmaları aynı çatı altında toplamayı ve gerek sektör, gerekse ülke yararına uygulamalara öncülük etmeyi amaçlayan sektörel bir kuruluş.

Bek Tarım ise, son 5 yıldır Fortune 50 değerlendirmesinde, ciro bakımından Türkiye’nin en büyük 500 firması arasına giriyor. Ekonomist dergisinin bu ay açıklanan “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” sıralamasında da Bek Tarım, 5 milyar 841 milyon liralık cirosuyla dış ticarette Anadolu’nun ikincisi olmayı başarmıştı.