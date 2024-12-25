Ahlatcı Kuyumculuk Mağazası Satış Müdürü Aydın Doğu Gerçek’in annesi Zahide Gerçek (91) önceki gün saat 11.00 sıralarında evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu Özel Elitpark Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhum Sami Gerçek’in eşi, Ali Rıza Gerçek, Gülhan Açlan, Zeynep Süheyla Şenol, Nezihe Ayhan Şahin, Mehmet Beyazıt Gerçek ve Aydın Doğa Gerçek’in anneleri olan Zahide Gerçek’in cenazesi dün sabah Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi’nden alınarak İskilip’e götürüldü. İskilip Çarşı Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.