Çorum Merkez Çanakçı köyünde, “Abdal Musa Birlik Cemi” büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Dede Arif Demiral tarafından yönetilen Birlik Cemi, Çanakçı köylülerini birlik ve beraberlik içinde buluşturdu.

Çanakçı Köyü Muhtarı Atilla Özcan’ın organize ettiği ceme, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi üyeleri Ümit Er , Veli Uysal , Yusuf Sapancı, CHP Merkez İlçe Başkanı Yardımcısı Resul Yiğitoğlu, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve diğer bazı konuklarla Çanakçı köyü sakinleri katıldı.