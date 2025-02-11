Hafta sonu Çorum’da bazı ziyaret ve programlara katılan siyasetin ünlü isimlerinden CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, İskiliplilerle buluştu.

Beraberinde CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve parti yöneticileri ile birlikte ilçede parti toplantısına katılan Cemal Enginyurt, selamlama ve gündemi değerlendirme konuşmalarının ardından partiye yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı. Esnafı ve kahvehaneleri de ziyaret eden CHP heyeti, yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da partiye katılan yeni üyeleri ve Cemal Enginyurt’a teşekkür ederek; “Birlikte, daha güçlü ve başarılı yarınlar için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. İlçenin güncel meseleleri ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde de bulunan Tahtasız, ilçe halkının beklentilerini yakından takip ettiğini ve bölgeye yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Ayrıca, sorunlarını dile getirmek isteyen herkesin kendisine doğrudan ulaşabileceğini vurgulayan Tahtasız, telefon numarasını paylaşarak vatandaşların dilediği zaman arayabileceğini söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ