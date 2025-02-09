Kuvayı Milliye Müftüsü olarak Milli Mücadele’ye önemli katkılar sunan İskilipli İsmail Hakkı Efendi, vefatının sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Hitit Üniversitesi İskilip MYO Öğretim Üyesi Dr. Cemal Ekin, araştırmacı yazar Nurettin Tanay ve Mehmet Sevindi, meclis üyeleri katıldı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, milli mücadelede önemli bir yere sahip olan İsmail Hakkı Efendi’yi rahmetle anarak şöyle dedi:

“Kuvayı Milliye Müftümüz İskilipli İsmail Hakkı Efendi’yi vefatının sene-i devriyesinde kabri başında dualarla andık. Milli Mücadele’ye önderlik eden bu büyük dava adamını rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.”

Törenin ardından Başkanı Çizikci, kabir etrafında yapılan düzenlemeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ