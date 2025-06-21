Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ortaya koyduğu “Yeni Nesil Siyaset” vizyonunu tanıtmak ve halkın taleplerini dinlemek amacıyla önceki gün, Genel İdare Kurulu Üyeleri Muhammed Cüneyd Yanmaz ve Ömer Uzun'un yanı sıra Genel Merkez Görevlileri Temel Armutçu, Burhan Kirman, Süleyman Canbaz, İlhami Saban, Serdar Şen ve Faruk Karatatar öncülüğünde oluşturulan 5 farklı çalışma grubunca, Çorum il merkezi ile İskilip, Bayat, Osmancık, Dodurga ve Sungurlu ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Muhammed Cüneyd Yanmaz ve Temel Armutçu başkanlığındaki iki farklı grup, Çorum kent merkezindeki farklı mahalleleri gezerken, buradaki ziyaretlerde GİK Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Müfettişi Faruk Cıdık, İl Başkanı Şuayb Sarı ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan da hazır bulundular.

GİK Üyesi Ömer Uzun ve beraberindeki teşkilat mensupları İskilip ve Bayat ilçelerinde yurttaşlarla temas kurarken, Osmancık ve Dodurga'daki esnaf ziyaretlerine ise Genel Merkez'den Burhan Kirman başkanlık yaptı.

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Eş zamanlı sürdürülen ilçe gezilerinden bir diğeri ise Sungurlu'da hayata geçirildi. Süleyman Canbaz ve İlhami Saban'ın öncülüğündeki ilçe ziyaretinde Genel Merkez ekibine, İl ve İlçe yöneticileri eşlik etti.Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, gün boyu çok verimli ve başarılı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Çorum halkıyla buluşmaktan ve onların bize yönelik çok olumlu yaklaşımlarından büyük mutluluk duyduk. Hemşehrilerimize, Millî Görüş'ün tek ve gerçek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu hatırlatarak, Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan'ın selâmlarını ilettik. Sorun ve taleplerini not alarak, bereketli kazançlar dilediğimiz esnaf kardeşlerimizin tümüne, misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Her birinin gösterdiği sıcak ilgi ve teveccüh, bizim adımıza son derece umut verici oldu”