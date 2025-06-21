A Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu'nun istifasının ardından yerine yeni isim atandı. İL Başkanı Nurullah Müstet, daha önceki dönemlerde MHP’de yöneticilik yapan Ali Fatih Göktuğ'un Anahtar Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı olarak atandığını duyurdu. Müstet, “Partimizin Merkez İlçe Teşkilatının kurulması çalışmaları kapsamında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ayhan Erel’in oluruyla, Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun tensipleriyle Ali Fatih Göktuğ atanmıştır. Kendisi, bilgi birikimi, kararlılığı ve liderlik vasıflarıyla Merkez ilçemizde partimizi en iyi şekilde temsil edecek ve değerli hizmetlere imza atacaktır” diye konuştu.

Göktuğ'a hayırlı olsun dileklerini ileten Müstet, “Başkanımız, hemşerilerimizle el ele vererek, ihtiyaçlara yönelik çözüm odaklı projeler geliştirecek ve partimizin toplumun her kesimine hitap eden siyaset anlayışını başarıyla hayata geçirecektir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Editör: Haber Merkezi