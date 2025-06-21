Recep Gür ve Fargana Guliyeva çifti, düzenlenen sade ve zarif bir törenle dünya evine girdi.

Nikâh töreni, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kıydığı resmi akitle taçlandırıldı. Gür ailesinin yıllardır Çorum’a ve esnafa hizmet ettiğini hatırlatan Aşgın, “Bugün burada sadece iki güzel insanın değil, aynı zamanda iki kardeş milletin, Türkiye ve Azerbaycan’ın gönülleri birleşiyor. Allah bir ömür boyu mutluluk versin” ifadelerini kullandı.

Ailelerin ve yakın dostlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Davetliler, çiftin mutluluğunu alkışlarla ortak oldu. Nikâh cüzdanını geline teslim eden Belediye Başkanı Aşgın, “Mutluluğun sırrı sevgiyi ve saygıyı kaybetmemekte. Her şeyin başı gönül birliğidir” diyerek Gür ve Guliyeva çiftine mutluluklar diledi.

Yeni hayatlarına adım atan çift, nikâh sonrası tebrikleri kabul ederek davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇORUM HABER Recep Gür ve Fargana Gulliyeva çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: Haber Merkezi