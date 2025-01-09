İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ile birlikte Alaca’da yeni hizmete giren 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti.

Acil sağlık hizmetlerinin önemi vurgulanan ziyarette, istasyonun bölgedeki sağlık hizmetleri ağını güçlendireceği ve vatandaşların acil durumlarda daha hızlı müdahale almasını sağlayacağı ifade edildi. Yeni hizmete açılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir adım, acil müdahalede hız ve etkinlik açısından da önemli bir kazanım olduğu belirtildi.

Sağlık personeline üstün gayretleri için teşekkür ederek görevlerinde başarılar dileyen Zehir, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin daha verimli çalışabilmesi için gerekli tüm desteklerin sağlanacağını bildirdi.

Editör: SELDA FINDIK