Alınan bilgiye göre Sungurlu ilçesi Karakaya Köyün'de ikamet eden Arap D.(59), yem karma makinesi ile çalıştığı sırada bir anlık dalgınlıkla bacaklarını makineye kaptırdı.

Durumu farkeden yakınlarının ihbarı üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince makineden kurtarılan kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil ameliyata alınan Arap D.'nin bir bacağı kesildi.