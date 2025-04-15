Olay, Alaca ilçesi Akça köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çetik (43) traktöre bağlı şekilde çalışan yem karma makinesini temizlemek istedi. Dengesinin kaybeden Çetik çalışır vaziyetteki makinenin içine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine hayatanı kaybettiği belirlenen Çetik'in cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Çetik'in cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: İHA AJANS