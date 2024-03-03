YEDAŞ Müşteri Deneyimi Müdürü Ali Tutcu ve çalışma arkadaşlarından oluşan heyet, Çorum Basın Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Erkan Karaca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Ali Tutcu, zaman zaman müşteri şikayetlerinin basında yer aldığını, basında yer alan haberleri takip ettiklerini ve şikayetlerle ilgili gereken çalışmaları yaptıklarını belirterek, “esas olan sorunun hızlı bir şekilde çözümünü sağlamaktır. Basın, müşteri şikayetlerinin iletilmesinde ve yol göstermede bizim için önemli. Hem basın zor durumda kalmasın, hem de sorunlar bizlere direkt olarak iletilsin diye WhatsApp grubu kurduk” dedi.

YEDAŞ Müşteri Deneyimi Müdürü Ali Tutcu, abonelerinin talep ve isteklerini iletebilmeleri amacıyla iletişim kanallarını genişletmeye devam ettiklerini, müşteri memnuniyetine önem verdiklerini açıkladı.

Ziyaret sırasında radyo istasyonlarının Keltepe mevkiinde bulunan hattan aldıkları elektrikle ilgili yaşanan problemler de gündeme getirildi. Radyocu Bülent Özkömürcü, radyo istasyonlarının elektriği belediyeden aldığını, voltaj düşük olduğu için bölgeye trafo yapıldığını, şimdi ise radyoculardan birtakım yaptırımlar istendiğini dile getirerek, sorunun çözümüne yardımcı olunmasını istedi. YEDAŞ yetkilileri ise izlenmesi gereken yol ve yöntem hakkında bilgi vererek, gereken desteği sağlayacaklarını iletti.

Ziyarete; YEDAŞ Müşteri Deneyimi Ve Kurumsal İletişim Müdürü Ali Tutcu, Kurumsal İletişim Şefi Özlem Özyurt, Kurumsal İletişim Sorumlusu Emre Ceyhan, Merkez Operasyon Yöneticisi Bilal İzgi, Kanal Yönetim Sorumlusu Mustafa Atik ve Cansu Kalakoğlu katıldı.

Dernek Başkanı Erkan Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, YEDAŞ heyetine teşekkür etti, karşılıklı diyalog içerisinde görev yapacaklarını söyledi.

Editör: Haber Merkezi