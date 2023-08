Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bünyesinde çalışan kadın sayısı ile Karadeniz Bölgesi’ndeki en çok kadın istihdamı sağlayan firmalar arasında yer alan YEDAŞ, sorumluluk aldığı her alanda tüm paydaşlarının hayatını aydınlatma misyonu ile hareket ediyor. Bu misyonla çalışmalarına devam ederken sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odak noktasına alma kararı aldı. Şirket, bu kapsamda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (The Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu.

Kadının güçlenmesi prensipleri

Weps, Kadının Güçlenmesi Prensipleri, ‘Toplumsal Cinsiyet Merceği’ olarak, kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve seviyesinde var olmaları yönünde gayret gösteren kişi ve kurumlara ilham kaynağı olmak ve bu alanda yapılan çalışmaları kuvvetlendirmek amacıyla faaliyetlerini yürütmeyi taahhüt ediyor. YEDAŞ, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde sunduğu elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı sıra, toplumsal sorumluluğun bir parçası olarak kadınların güçlenmesini desteklemeye büyük önem veriyor. Bu amaçla, "Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ne (Kadının Güçlenmesi İlkeleri- Weps) imzacı olduklarını gururla bildirdi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Her alanda adil bir çalışma ortamını oluşturmak, cinsiyet ayrımcılığına son vermek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu konulardaki hassasiyetimiz kapsamında daha önce Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştık. Şimdi de BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak, cinsiyet eşitliğine olan güçlü bağlılığımızı devam ettiriyoruz. Kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların güçlenmesine destekle sadece iş dünyasında değil, toplumun her alanında olumlu etkiler oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.