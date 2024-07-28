Çorum'da da yollara paralel yapılamayan, bazen çökük bazen de yüksek olan rögar kapakları kazalara davetiye çıkarıyor. Çorum Haber ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, geçtiğimiz günlerde çocuğunun Bahabey Caddesi'nde kaldırımda yürürken kaldırımla seviye farkları olan rögar kapağına ayağı takılıp düştüğünü belirterek Belediye'den bu soruna çare bulmasını istedi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ DE MUZDARİP

Çocuğunun dizleri kanlar içinde kaldığını ancak daha ciddi bir şey olmadığı için sevindiklerini dile getiren vatandaş, başka insanların da benzer kazalar yaşamaması için yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını talep etti.

Kentte otomobil ve motor sürücülerinin de yollarda benzer şikayetleri olduğu bilinirken, vatandaşlar estetik görünümü de bozan bu soruna acil çözüm üretilmesini istiyor.

Editör: Haber Merkezi