Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan ve Başkan Yardımcısı Salih Şerbetci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret ederek vakfın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdiler.

Bilan ve Şerbetci, Hitit uygarlığının ve Hitit Başkenti Hattuşa gibi tarih hazinelerini bağrında taşıyan Çorum’un Ankara’da etkin biçimde tanıtımı için Başkan Yavaş’tan destek istediler.

Bu isteğe olumlu yaklaşan Başkan Yavaş, Ankara’da en fazla nüfusa sahip olan Çorumlularla zaten samimi ilişkiler içinde olduğunu vurgulayarak, Vakıf 19’un Hitit tanıtımı konusundaki projelerine güçlü biçimde katkı sunacağını söyledi.