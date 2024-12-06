3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, farkındalık yaratmak ve bu anlamlı günde engellileri yalnız bırakmamak adına bir etkinlik düzenledi.

Afete Hazırlık Kulübünün düzenlediği programa, Altı Nokta Körler Derneği’nin ileri gelenleri Cuma Aykaç, Fazlı Koçak, Muharrem Öztürk ve Haydar Ünlüyol katıldı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda günün anlam ve önemi hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Türkülerle sona eren etkinliğe katkıları nedeniyle Okul Müdürü Murat Küçükahıskalı’ya, Afete Hazırlık Kulübü öğretmenleri Sevilay Özgedey, Ünver Kış, Ömer Erzen, Selman Özdemir, Arif Akbeyaz ve sunucu Sevil Çiftçi’ye, emekli öğretmen Arap Çataroğlu’na, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.